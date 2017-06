La BD Les FDP de Tubonia explose les compteurs sur Ulule

Je profite de ce long week-end de Pentecôte (article mis à jour le 11 juin 2017) pour te parler d’une sympathique BD Les FDP de Tubonia, dédiée à l’éco-système YouTube (YouTubeurs et YouTubeuses) qui vient en quelques semaines de collecter plus de 250 000 € 500 000 € de financement sur Ulule.

Tu as encore jusqu’au 10 juin ( soit 7 jours c’est fini maintenant ;)) pour participer en tant que contributeur à cette belle histoire et repartir (en mettant au moins 15 €) avec la BD de LeDessinator, Absol Vidéos, Anthox Colaboy, Sir Gibsy.

C’est quoi Ulule ?

Ulule, c’est une plateforme de financement participatif comme KickStarter. Alors que KickStarter est plutôt dédié aux produits High Tech innovants désignés aux USA et made in China 😉

Ulule est assez bon pour financer des projets culturels créés et fabriqués en France comme des Web séries, de la BD, de la Musique, des Journaux, des Livres, des Jeux de rôles.

Quand tu finances un livre sur Ulule, tu reçois dans ta boîte au lettre quelques semaines après la levée de fond le livre papier en contrepartie.

Les FDP de Tubonia : c’est quoi ? c’est qui ?

Les FDP (Forces de protection et pas « fils de p**** » ;)) de Tubonia (Tubonia = YouTube), c’est une satire du YouTube Game dans une BD historique et humoristique qui rappelle un peu Asterix sur la forme. Tu vas retrouver tous tes YouTubeurs et YouTubeuses préférées caricaturés.

Absol Vidéos, Anthox Colaboy, Sir Gibsy pour l’écriture du scénario. Ce sont vraiment les 3 spécialistes en France de la critique YouTube, ils décryptent les dessous de l’écosytème YouTube sur leurs chaînes. Et Le Dessinator, dessinateur et auteur de BDs (il t’apprend à dessiner sur sa chaîne YouTube).

J’adore tout ce qui touche de près ou de loin à l’écosystème YouTube, je suis un grand fan des vidéos d’analyse de l’écosyème YouTube de d’Absol Vidéos et c’est la première BD du genre. La BD ne coûte que 15 € et elle est en couleur.

Comment Les FDP sont en train de battre tous les records

Avec + de 250 000 500 000 euros levés (fonds levés doublés en 1 semaine) et plus de 25 000 contributeurs, La BD les FDP de Tubonia est devenue le 2ème projet Ulule le plus financé et le 1er projet en terme de contributeurs.

Grâce aux soutiens appuyés (sur leurs chaînes YouTube et sur Twitter) de grands YouTubeurs, comme Cyprien, Squeezie, Poisson Fécond, Farod, Chef Otaku, Daniil Le Russe, Julia Bayonette… (qui ont leur personnage dans la BD) et à celui des spectateurs des 4 chaînes YouTube des auteurs, les compteurs se sont littéralement affoler !

Comment acheter la BD ?

Tu peux encore contribuer au projet sur le site d’Ulule jusqu’au 10 juin 2017. Perso j’ai pris le pack Mes chers contributeurs qui me permet d’afficher mon nom dans le livre 😉 Si tu es fan de YouTube comme moi, dépêche-toi de participer à l’aventure. Après le 10 juin 2017, tu ne pourras plus te procurer cette fabuleuse BD.

Clique ici pour commander ta BD

(avant le 10 juin)