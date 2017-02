Disneyland : payer moins cher et faire plus d’attractions

Mercredi 1er février 2017, on est allés avec ma petite famille à Disneyland Paris pour profiter du parc et de ses attractions.

Je te propose dans cette article de montrer en photos et vidéos les attractions, spectacles, endroits sympas que nous avons visités pendant la journée. Tout au long de mon récit, je t’indiquerai également comment optimiser tes dépenses et ton temps d’attente aux attractions.

1/ Viens un jour de semaine (hors vacances)

Disneyland est le parc d’attractions dédié aux enfants. Si tu y vas un jour où ils sont sensés être à l’école, où un jour ou les parents sont sensés travailler, tu es sûr d’avoir un parc moins rempli où tu n’auras quasiment jamais d’attente.

Je ne t’encourage pas bien sûr à sécher les cours ou à ne pas bosser. Tu peux y aller quand il y a une journée de grève à l’école et poser un RTT si tu travailles. Sinon un bon compromis, c’est d’y aller un mercredi (hors vacances) comme nous, l’après midi, les enfants ne travaillent pas.

Toutes les prévisions de fréquentation à Disney ici.

2/ Commande tes places sur Internet pour les 2 parcs

Autre avantage de venir en dehors des vacances et jours fériés, cela va te coûter moins cher : 47€ le ticket 2 parcs pour adulte et 40 € le ticket 2 parcs pour enfant si tu commandes au moins la veille sur Internet. Tu aurais dû payer 2 fois ce prix sur place.

Le parc Walt Disney Studio est pas mal quand même : Tu as Ratatouille, la rencontre de Vaiana et l’ascenseur de la la Twilight Zone.

Commande tes place ici : http://www.disneylandparis.fr/

3/ Utilise l’appli Disneyland

Tu pourras repérer les attractions proches de toi et leur temps d’attente. Ce qui permet de mieux gérer ta présence dans le parc.

Télécharge l’appli Disney ici : http://www.disneylandparis.fr/application-mobile/

4/ Mange au café Hyperion

Les burgers ne sont pas trop mauvais et il y a un spectacle Star Wars à 13h assez sympa qui met en avant des jeunes padawan

5/ Promène toi dans le parc Disney

Ca éliminera tes calories. On a fait 14 km de marche ce jour là.

Promène toi dans Frontierland, Aventureland, Discovery land, Fantasy land. Tu pourras rencontrer des héros de Disney et te prendre en photo avec eux.

A Frontierland, tu peux aller faire un tour dans le manoir hanté, c’est une sorte de train fantôme très sympa et tu peux voir une superbe reconstitution du grand Canyon. A Adventureland, tu peux visiter la maison des Robinson dans les arbres, te promener sur l’île des pirates.Dans Fantasyland, tu peux visiter le château de la belle au bois dormant et te balader dans le labyrinthe d’Alice aux pays des merveilles.

Il y a aussi la parade près du Château de la belle au bois dormant à 17h30 et à la fermeture du Parc (entre 19h et 21h, ça dépend des jours), à ne pas manquer, tu as aussi le spectacle de sons et lumières Disney Dreams.

6/ Prends des Fast Pass pour les attractions longues

On a fait l’attraction Peter Pan de suite grâce au Fast Pass au lieu de faire 40 minutes de queue. Toutes les attractions n’en ont pas. Il suffit de scanner ton ticket 1h avant dans les machines qui vont bien, on te génère ton pass avec un créneau de passage.

7/ Ramène des Sandwichs ou ton 4H

C’est très cher dans le parc. Prends de quoi manger avec toi, ça t’évitera de te ruiner pour le repas du midi ou le goûter du 4h.

8/ Fais des manèges avec tes petits

Il y en a pas mal adaptés pour les enfants de 2 à 5 ans, l’âge de mes enfants. Cela se passe à Fantasyland et Discoveryland.

Avec ma fille et mon fils, on a fait Les Tasses, Dumbo, Blanche Neige, Pinocchio, It’s a small World, Buzz L’éclair, Orbitron et Peter Pan donc.

9/ Fais les attractions à sensation forte

Space mountain, Ratatouille, Big Thunder Moutain et Indiana Jones, ça vaut vraiment le coup d’être fait.

Space moutain et Indiana Jones c’est pour les plus grands (1 m 40), Big Thunder Mountain, j’ai pu le faire avec ma fille de 5 ans, elle a adoré.

10/ Va voir des spectacles

J’ai été agréablement surpris par le spectacle la reine des neiges. Ca dure 25 minutes, tu as de vrais artistes qui dansent, qui chantent, et qui invitent les spectateurs à chanter On a terminé par ça, ma fille a adoré !

Des questions ? Envie de partager, toi aussi, ton expérience d’une journée à Disney ? Je t’invite à réagir dans les commentaires pour enrichir le débat.