Des cartouches d’encre HP 7 fois moins chères

Il y a 10 jours, j’ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte que je ne pouvais plus imprimer de documents en noir et blanc car 2 cartouches d’encre couleur étaient à sec.

Mon imprimante HP bridait l’impression noir et blanc alors que la cartouche noire était pleine !!! J’ai d’abord songé à renouveler les 3 cartouches couleur par des cartouches officielles.

3 cartouches HP officielles = le prix d’une imprimante

Quand j’ai fait le calcul (3×23€ = 69€) du prix des 3 cartouches officielles…

… J’ai même songé à racheter une imprimante noir et blanc avec toner.

Des cartouches non officielles 7 fois moins chères

Finalement, j’ai trouvé sur Amazon des cartouches non officielles HP 951 XL couleurs 7 moins chères.

Mes cartouches HP non officielles sont arrivées. 27€ les 8, au lieu de 180 € les officielles. Verdict bientôt pic.twitter.com/ih4nJOIGh0 — Jean-Baptiste Viet (@jeanviet) 3 juillet 2016

Des cartouches reconnues par mon imprimante HP

Même si elles n’étaient pas officielles, elles ont été reconnues par l’imprimante

L’imprimante pouvait à nouveau imprimer

Tout à flot pic.twitter.com/NtJ4PxCQaY — Jean-Baptiste Viet (@jeanviet) 3 juillet 2016

Et j’ai économisé 150 €

Impression nickel. J’ai économisé 150€ de cartouches. 85 % de remise. Mieux que les soldes pic.twitter.com/VdZUXRLiKB — Jean-Baptiste Viet (@jeanviet) 3 juillet 2016

Moralité : n’achetez plus de cartouches officielles !

A vouloir trop prendre d’argent à ses clients fidèles, on fini par tout perdre. Faites comme moi et achetez des cartouches non officielles sur Amazon. Voici les HP 951 XL que j’ai commandées

Et si vous n’avez pas encore d’imprimante à la maison, préférez les imprimantes laser wifi noir et blanc avec toner et peu encombrantes.