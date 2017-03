4 outils gratuits pour ne pas être dérangé en vacances

Les vacances d’été ont commencé et comme moi vous êtes quelqu’un d’hyper-connecté. Vous voulez emporter votre PC et votre téléphone en vacances, tout en évitant au maximum d’être dérangé par votre environnement professionnel.

Comment faire pour concilier vie connectée, vacances, et travail déconnecté ? J’ai 4 outil gratuits à vous présenter pour vous aider à réussir ce challenge.

Outil #1 : le mail d’absence de bureau

Vous êtes en vacances, vous n’avez donc pas l’obligation de répondre à vos mails professionnels. Comme la France ne s’arrête pas de travailler pendant 2 mois, vous allez sûrement recevoir beaucoup d’emails pendant les 2 à 3 semaines où vous êtes en congés.

Grâce à Outlook, vous pouvez définir un message d’absence de bureau. Ainsi chaque fois qu’on vous enverra un email en votre absence, votre interlocuteur saura que vous êtes en congés et qui contacter en votre absence. Voici quelques conseils de Microsoft pour le configurer : http://support.microsoft.com/kb/290846/fr

Outil #2 : le mode silencieux du téléphone

Mode silencieux, mode réunion, vous devez forcément avoir ce mode de gestion des appels sur votre téléphone.

Grâce à ce mode, vous pouvez bloquer tous les appels entrants ou certains numéros pendant un laps de temps donné, et leur envoyer un SMS de réponse automatique.

Outil #3 : Auto SMS

Il se peut aussi de temps en temps qu’on n’ait pas envie de bloquer les appels toue la journée. On peut être indisponible pendant 1h ou 2 pour des activités très précises.

Grâce à Auto SMS, vous pouvez configurer des messages SMS de réponses automatiques en cas d’appel manqué selon le contexte. Ex : footing, partie de boules, restaurant en famille, etc,…

Outil #4 : Qui m’appelle ?



Tant qu’on ne décroche pas le téléphone, on n’est pas dérangé… N’est-ce pas ? Grâce à Qui m’appelle, vous pouvez savoir qui vous appelle avant même de prendre l’appel.

L’application effectue une recherche inversée dans l’annuaire 118 712 et vous indique qui se cache derrière le numéro de l’appelant. Vous voyez ainsi tout de suite si l’appel a une raison perso ou pro et vous pouvez décider de ne pas décrocher en connaissance de cause.