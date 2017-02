Google Gadgets et Page Creator pour créer un site Web facilement

Cliquez sur l’image pour vous rendre sur Google Gadgets

Vous venez de créez votre espace perso sur le web (blog ou page web)… Pourquoi ne pas y ajoutez un moteur de recherche google (comme celui que j’utilise sur ma page d’accueil), vos dernières photos publiées (sur Flickr ou Picasa Web Albums), vos derniers bookmarks, favoris (del.icio.us) ? Avant il fallait être familier au langage html pour pouvoir faire ça. Maintenant avec Google Gadgets for Your Webpage (Google Gadgets pour ta Page Web en français), vous avez juste à copier-coller des bouts de code sans avoir à en comprendre la signification….

Vous n’avez pas encore créer votre page web ou votre blog ? Pas de panique ! Utilisez Google Page Creator… Là encore, c’est super facile… les rendus sont impressionants… et pour intégrer les googles gadgets c’est encore plus simple, il faut appuyer sur [add gadget] en bas de page…. Si vous voulez tester Google Page Creator, il vous faut un compte gmail (il faut une invitation, j’en ai 92 à distribuer), laissez un commentaire (par ex: « je veux un compte gmail ») à cet article et je vous l’enverrai (à l’adresse que vous avez saisi dans [Email (ne sera pas publié)] )



Cliquez sur l’image pour vous rendre sur Google Page Creator