Comment lire plus de livres, partout et tout le temps ?

Il n’y a pas de mystère, l’avenir appartient aux gens cultivés ! Et pour apprendre, le moyen le moins cher, le plus complet, et le plus accessible reste la lecture de livres. Problème, on n’a pas toujours le temps, la place ou le budget pour lire autant de livres qu’on souhaiterait.

Pour lever ses freins à la lecture, le livre numérique a progressivement fait sa mutation. Je vais te montrer dans cet article que lire sur un écran n’est pas forcément synonyme de douleur, bien au contraire 😉

Lire des ebooks : 0 encombrement et un livre 2 à 3 fois moins cher

Longtemps, les éditeurs traditionnels ont freiné des 2 pieds pour proposer des ebooks à des tarifs attractifs, de peur de cannibaliser la vente de leurs livres papiers. Il y a encore 2 – 3 ans, il était impossible de trouver un ebook d’une grande maison d’édition disponible à moins de 10 €.

Alors des auteurs indépendants comme moi se sont mis à vendre en direct leurs oeuvres au format ebook sur Kobo et Amazon à des prix inférieurs à 5 euros et ont connu un certain succès.

Si bien, que les maisons d’édition traditionnelles se sont intéressées à nous et ont conservé nos modèles de prix doux sur le numérique, conscientes que l’ebook pouvait faire aussi levier sur les ventes du livre papier.

Mes livres Blogbuster et YouTubeur sont disponibles à moins de 5€ en version ebook sur Amazon, Kobo et iTunes.

Audible : écouter des livres pendant son footing

Parfois, on aimerait lire en faisant autre chose à côté : ménage, footing, cuisine. Grâce au livre audio (audiobook), c’est possible d’écouter un livre tout en ayant une autre activité à côté.

Audible propose de lire un livre audio chaque mois pour 10€. L’expérience est vraiment sympa et on peut arrêter son abonnement à tout moment. Une fois que l’on reprend, on retrouve sa bibliothèque de livres audio précédemment souscrits. Tu peux tester un mois gratuit d’Audible ici (lien affilié).

Application Koober : un résumé de livre à lire ou à écouter dans les transports

Le must du must pour les gens pressés qui aiment lire des livres business se nomme Koober. Chaque « Koob » est disponible en livre audio ou numérique sous un format résumé.

Tu pourras ainsi lire en 20 minutes la bio d’Elon Musk, le livre Getting Things Done (productivité) ou l’excellent Zero to One de Peter Thiel. 1 mois offert pour toi et pour moi à Koober si tu commences ta lecture depuis ce lien affilié.

Nouvelle Kobo Aura H2O : une liseuse étanche et sans lumière bleue

Si tu es un gros consommateur d’ebooks, je te recommande d’acheter la nouvelle Kobo Aura H2O édition 2. J’ai pu la tester il y a 2 semaines et obtenir une interview exclusive de Jean-Marc Dupuis, le VP biz dev global monde de Kobo.

La liseuse sort à 179 € le 22 mai. Autant te dire que je l’aurai sur la plage cet été. Les spécificités techniques de la Kobo Aura H2O édition 2 : Etanchéité totale pendant 1h et avec 2 M d’eau, Ecran : 6.8” Carta E-Ink touchscreen, 265 ppi, print quality, Stockage : 8 GB , 6 000 eBooks, Lumière latérale : ComfortLight PRO – réduit la lumière bleue pour un meilleur sommeil. Plus d’infos ici.

