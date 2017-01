Endomondo : enfin une appli gratuite de course à pied simple à utiliser

Depuis le début de l’année, pour éliminer le surpoids accumulé pendant les fêtes et garder la forme, j’ai repris les bonnes vieilles habitudes d’aller courir 1h tous les Week-end…

Après avoir tester bon nombre nombre d’applications plus compliquées les unes que les autres (Run Keeper Pro, Runtastic), j’ai enfin trouvée un appli de course à pied gratuite et simple à utiliser nommée Endomondo.

Pourquoi utiliser une application pour courir ?

Pour pratiquer la course à pied, une bonne paire de chaussures de sports et un jogging suffisent en théorie… Pour rendre le truc moins ennuyeux, on peut éventuellement courir en écoutant son ipod.

Si votre musique est déjà sur votre smartphone (iphone, blackberry, android), alors il n’y a plus d’obstacle pour installer une application de course à pied… Celle-ci vous permettra notamment de :

caculer votre vitesse et la distance parcourue d’enregistrer vos records et de suivre votre progression d’enregistrer sur une carte votre parcours de partager vos records avec vos amis sur facebook de challenger vos amis sur vos parcours

Grâce à toutes ses fonctionnalités, l’application de course à pied vous permet de vous motiver à courir régulièrement, longtemps, et vite…

Avant d’avoir une appli, je courais un week-end sur 2 pendant 45 minutes, 7 km, en faisant plusieurs fois le tour du parc de ma ville. Maintenant avec l’application de course, c’est tous les week end, 1 h de course, 10 kms sur plusieurs villes (Cachan, Bagneux, Arcueil, Montrouge, Paris, Gentilly).

Endomondo : les plus de l’application

Cela fait 2 semaines (2 courses pour ceux qui suivent ;-)) que j’ai adopté l’appli Endomondo et ceci pour plusieurs raisons :

L’appli est simple (interface épuré + authent facebook) et ne plante pas mon téléphone en pleine course (pas le cas des 2 autres que j’ai testé)

Je n’ai pas besoin d’être connecté en 3G pour enregistrer la course (le gps suffit)

Il y a un petit bouton pratique pour basculer sur ma musique

pendant la course à chaque km, une voix m’indique ma vitesse

à la fin de la course, j’ai un récap de mes meilleurs temps en liste ou sur une carte (avec les morceaux joués à chaque km )

Voilà l’interface au repos, à regarder pendant la course :

Et tous mes temps à la fin de la course :

Autre point fort d’endomondo, c’est son déploiement sur les principaux mobiles / smartphones du marché, vous pouvez utiliser l’appli sur Android, iPhone, Nokia, Windows Phone 7, Blackberry,… voir liste exhaustive des terminaux ici : http://www.endomondo.com/download/

Conseils pour bien utiliser Endomondo

Je vous ai préparé une petite vidéo pour vous faciliter la première prise en main de l’application :

Demain, vont démarrer les inscriptions pour les 20kms de Paris (qui auront lieu le 9 octobre). Ca pourrait-être sympa qu’on démarre la course ensemble entre passionés de multimédia ? Si vous voulez courir avec moi, faites-moi signe dans les commentaires… On a 7 mois pour bien se préparer !