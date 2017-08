INA.fr – Visionnez en ligne 60 ans d’archives de la TV

Depuis avril 2006, l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) met à disposition des internautes 60 ans d’archives vidéo de la télévision française. Le site est plutôt bien fait, Il y a des classements par thématique, personnalité, époque,… On peut visionner les oeuvres gratutitement, mais également les acheter si on veut pouvoir les conserver sur notre disque dur.

Le petit plus s’appelle le journal de votre naissance. Si vous êtes né comme moi entre 1978 et 1996 (hors années 85 et 90), vous avez accès gratutitement au journal de votre naissance ! Pour ma part, le jour de ma naissance n’a pas été très gai sur Antenne 2, on assiste en quasi direct à l’assassinat du président égyptien Anouar El Sadate.