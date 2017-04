Et si on se rencontrait le jeudi 6 avril 2017 à Paris ?

J’organise aujourd’hui (jeudi 6 avril 2017) de 18h30 à 20h une table ronde qui sera doublé d’un live Facebook au Labo de l’édition (Paris 5ème) pour t’apprendre à faire des vidéos sur YouTube et à publier ton livre sur Internet.

L’évènement est gratuit, s’adresse aussi bien aux auteurs, éditeurs qui veulent savoir comment faire parler de leur livre sur Internet qu’aux vidéastes et blogueurs qui veulent créer des booktubes.

Alors viens toi aussi à notre rencontre, ça sera sympa, on pourra t’accueillir (100 places) et échanger sur toutes tes questions blogging, édition / autoédition et youtubing.

https://goo.gl/forms/j0rjSjLNXQSmNzf43

Que tu viennes au Labo de l’édition (Paris 5ème), ou que tu participes au live.

Labo de l’édition

2 rue Saint Médard

75005 Paris

le jeudi 6 avril 2017 (18h30 – 20h)

http://www.labodeledition.com/

Inscris-toi gratuitement ici : https://goo.gl/forms/j0rjSjLNXQSmNzf43

Métro : Place Monge (ligne 7), à 2 mn à pieds

Le thème de la conférence :

Faire parler de son livre sur YouTube

Public cible : auteurs, éditeurs, blogueurs et youtubeurs littéraires (booktubeurs).

Intervenants : Camille Mofidi (responsable Kobo Writing Life, Europe), La parenthèse d’Axelle (BookTubeuse), Maximus (YouTubeur et monteur pro), Jean-Baptiste Viet (auteur du livre YouTubeur)

Thèmes abordés :

La technique pour faire de belles vidéos Comment créer une chaîne YouTube et la faire connaître ? Comment intéresser une chaîne booktube ? Comment publier son livre sur Kobo / Fnac ?

https://goo.gl/forms/j0rjSjLNXQSmNzf43